Москва, 27 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Минобрнауки опровергло опасения в отказе от признания российских дипломов о высшем образовании из-за выхода из Болонского процесса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

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«Никакого отношения к признанию на территориях государств-участниц признавших Болонскую декларацию это не имеет. У нас есть 43 межправ соглашения, именно на основе межправительственных соглашений осуществляется признание образования, ученых степеней, ученых званий», — сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Россия расширяет линейку такого рода двухсторонних соглашений.

«Но есть и многосторонние соглашения, пул азиатских стран, и каждый год возможности для признания у нас увеличиваются», — отметил министр.