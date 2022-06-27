Афины , 27 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Греция перестала быть благоприятной для отдыха туристов из России, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов.

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«Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу. Визовые центры при этом продолжат оказывать консультационные услуги.

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