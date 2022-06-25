Афины , , 07:51 — REGNUM Визовый центр Греции временно перестал принимать у граждан России документы на визы, передает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Греция

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В центре ссылаются на техпричины. На сайте центра информации о приостановке приема документов нет, не уточняется и то, как долго продлится данная ситуация. В АТОР предположили, что точные сведения могут появиться на следующей недели.

Кроме того, с 27 июня консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу. Визовые центры при этом продолжат оказывать консультационные услуги.

Ранее в МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасной для отдыха граждан РФ страной. В ведомстве рассказали «о фактах дискриминации и даже прямой агрессии».

Напомним, что гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 г. не будут выдаваться визы на въезд в Чехию. Исключение могут составлять гуманитарные случаи.