Москва, 27 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Власти США искусственно тормозят зачисление денег, которые были перечислены американским инвесторам, заявил 27 июня корреспондентуИА REGNUMглава комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Ранее агентство Bloomberg заявило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

«Я считаю, что это дефолт американских властей, которые не выполнили обязательства перед своими избирателями, своими гражданами. Россия перечислила средства на специальный счет в оплату долга, который есть у нее перед американскими инвесторами», — сказал депутат.

По его словам, Россия — платежеспособная страна, которая выполняет все свои обязательства.

«Поэтому все вопросы — к американским властям, и инвесторы американские должны, прежде всего, таким образом решать те проблемы, которые у них возникли. Россия — одна из наиболее платежеспособных и финансово обеспеченных стран, поэтому никаких претензий», — добавил Аксаков.

Парламентарий считает абсурдной ситуацию, при которой платежеспособная страна может быть объявлена банкротом.

«Глупость… С этими глупостями пусть Байден сам и разбирается», — заключил депутат.