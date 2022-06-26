Анкара, 26 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В вопросе о санкциях против Росси Турция будет исходить из своей экономической выгоды, заявил 26 июня местным СМИ официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Турции

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Если бы Турция подключилась к антироссийским санкциям, это бы ударило в первую очередь по ней самой, отметил Калын.

Эта позиция изложена западным партнерам Турции, с их стороны «есть понимание», добавил представитель президента.