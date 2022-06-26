Москва, , 17:20 — REGNUM Германия и США будут и далее всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины. Об этом сегодня, 26 июня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G7, передаёт ТАСС.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

«Мы с Джо Байденом едины в нашей оценке касательно Украины. Эта страна имеет право на самооборону», — отметил Шольц.

По его словам, совместная помощь в вопросах безопасности Украины останется и в будущем. «Мы снова заявили о приверженности этим совместным действиям при тесной координации», — уточнил канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, двухсторонние переговоры на полях саммита «Большой семёрки» (G7), который проходит в Эльмау (Германия), привели президент США Джо Байден с канцлером ФРГ Олафом Шотльцем.

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