Берлин, , 14:09 — REGNUM Двухсторонние переговоры на полях саммита «Большой семёрки» (G7), который состоится в Эльмау (Германия), приведёт 26 июня президент США Джо Байден с канцлером ФРГ Олафом Шотльцем. Об этом 24 июня рассказал на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Канцлер Шольц в воскресенье 26 июня в Эльмау примет участие в двухсторонних переговорах с президентом Байденом. В центре переговоров, конечно, двухсторонние отношения и весь спектр тем из повестки саммита G7 и последующего саммита НАТО», — сказал он.

Также заместитель официального представителя правительства ФРГ уточнил, что затем Шольц будет принимать участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде с 28 по 30 июня, и его будут на нём сопровождать немецкие министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.

Отметим, саммит «Большой семерки» состоится 26–27 июня в замке Эльмау на юге Германии и на нём будут рассмотрены вопросы продовольственной и энергетической безопасности, а также резкое повышение уровня инфляции по всему миру.