Москва, , 13:25 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 215 самолетов и 132 вертолета. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1363 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 3809 танков и других боевых бронированных машин, 350 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, и 3864 единицы военной автомобильной спецтехники.

Накануне в воздушном бою был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.

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