Москва, 26 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Проект поправок в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым можно будет принимать на военную службу по контракту выпускников школ в возрасте от 18 лет, поддержал комитет Государственной думы по обороне, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. Авторами законопроекта являются депутаты от «Единой России» во главе с председателем профильного комитета Андреем Картаполовым.

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Поправки предложены ко второму чтению законопроекта, согласно которому военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагается предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ.

При этом служить по контракту смогут только лица в возрасте от 18 лет.

Сейчас выпускники школ могут заключить контракт с армией только после трех месяцев срочной службы. Вместе с тем авторы поправок предлагают запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

Кроме того, заключать первый контракт на прохождение воинской службы могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они соответствуют двум критериям: подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт для прохождения службы.

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