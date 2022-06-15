Москва, , 16:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о преимущественном праве поступления в ПТУ, колледжи и техникумы тринадцати категориям граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Преимущественное зачисление будет возможно при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

«Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий граждан», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, льгота предоставляется военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям командиров; гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенных с военной службы по отдельным основаниям; инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам боевых действий.

Преференции получают дети сотрудников органов внутренних дел; военнослужащие; сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанным военнослужащим, выполнявшим задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

На преференции могут рассчитывать дети-сироты, дети-инвалиды I и II групп, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, а также дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

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