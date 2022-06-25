Вашингтон, 25 июня 2022, 21:20 — REGNUM Представители американского истеблишмента не верят в то, что причиной снижения поставок газа по «Северному потоку» являются сложности с несвоевременным возвратом компанией Siemens оборудования из ремонта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

Газопровод «Северный поток»
Газопровод «Северный поток»
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«Мы думаем, что это ещё один пример готовности господина Путина (президент РФ Владимир Путин) использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — заявил он.

По словам Кирби, ситуация с сокращением поставок по «Северному потоку» 9 июня из-за неспособности Германии вернуть в Россию турбину является «примером использования энергоносителей как оружия».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что объём поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» временно снижен из-за работ по техническому обслуживанию.