Новосибирск, , 19:17 — REGNUM Каждый житель Новосибирска знает, что для него этот город особенный. Об этом заявил председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Его невозможно определить одним словом, сказать, какой он — индустриальный, научный, торговый или промышленный, как нельзя одним словом сказать о любимом человеке, какой он, — отметил Асанцев. — Мы любим наш город, мы переживаем за его историю, за его будущее, а самое главное творим его настоящее. И, опять же, как с любимыми людьми: если он не с нами, то это уже не совсем мы, и, если нас нет в нём, то это не совсем он. Каждый житель Новосибирска так же любит его, потому что он — это и есть мы, а мы — это Новосибирск. И сегодня по-особенному хочется сказать: с днём рождения, один миллион шестьсот двадцать одна тысяча триста тридцать пять, хотя, возможно уже триста тридцать шесть новосибирцев».

Напомним, что Новосибирск отмечает 129-летие.