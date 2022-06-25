Новосибирск, 25 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 25 июня, в киноконцертном комплексе им. В. Маяковского прошло торжественное собрание, посвящённое Дню рождения города. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

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«Новосибирску — 129 лет. По историческим меркам это немного, но сколько событий, имён, дат вместил в себя этот короткий промежуток времени, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Новосибирск всегда двигался вперёд. Даже статус города он получил всего за 10 лет своего существования».

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов напомнил, что по итогу Всероссийской переписи населения Новосибирск подтвердил статус третьего города России, уступив по численности населения лишь Москве и Санкт-Петербургу.