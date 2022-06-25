Белград, , 19:02 — REGNUM Сербия откажется от закупки танкерной российской нефти и фактически поддержит антироссийские санкции, заменив российскую нефть поставками из других стран. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в субботу, 25 июня, во время публичного обращения к гражданам из своей администрации в присутствии премьер-министра страны Аны Брнабич.

Александр Вучич Franz Johann Morgenbesser

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«Проблема с нефтью очень сложная, надо найти замену российской нефти», — отметил Вучич.

По словам главы государства, проблема также состоит в том, что большие компании не импортируют в Сербию дизельное топливо и бензин, потому что им это невыгодно, осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии, и принадлежащий этой компании нефтеперерабываюший завод в г. Панчево уже работает на 100% мощности.

«Если какие-то трудности там (на НПЗ в Панчево — ИА REGNUM) возникнут, у нас будут проблемы», — констатировал президент Сербии.

Проблемой является и поиск хранилищ для нефти и нефтепродуктов.