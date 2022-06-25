Берлин, , 07:37 — REGNUM Добровольно сократить потребление газа в случае остановки его поставок из России готовы 89% жителей Германии. Это следует из опубликованных 25 июня газетой Welt am Sonntag результатов опроса, проведённого институтом изучения рынков Innofact по заказу онлайн-площадки Verivox.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным опроса, полностью отключать отопление на ночь готовы около 30% респондентов. В зимние холода выключать отопление на час в день готов каждый десятый. Порядка 30% смогут обходиться без отопления от одного до четырёх часов в день, ещё 8% — до шести или даже до восьми часов в сутки. Более склонны к таким ограничениям молодые люди и граждане, проживающие в арендованном жилье.

Не готовы снижать потребление газа в случае прекращения его поставок из России 11% немцев.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рано паниковать из-за того, что Россия может не возобновить поставки газа по «Северному потоку» по окончании ежегодной инспекции.

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