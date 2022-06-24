Москва, 24 июня 2022, 15:13 — REGNUM Немецкий министр экономики готовит немцев к недостатку газа. Об этом 24 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Со стороны министра экономики Роберта Хабека ведётся пропагандистская профилактика на случай отключения российского газа», — заявил эксперт.
Даже если Россия и не отключит газ полностью, в немецком министерстве экономики понимают, что наполняемость ПХГ низкая, чуть более 50 процентов.
«Для уверенного прохождения зимы необходимо более 90 процентов», — заключил политолог.
Напомним, что министр экономики Германии Роберт Хабек допустил возможность принуждения граждан Германии к экономии энергии на законодательном уровне.