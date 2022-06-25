Женева, Швейцария, , 05:14 — REGNUM Решение Верховного суда США, отменившее конституционные гарантии права на аборт, раскритиковал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом 25 июня сообщает агентство Reuters.

Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», — заявил глава ВОЗ.

Верховный суд США 24 июня пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил вынесенное тогда постановление, гарантирующее права на прерывание беременности. Это означает, что американские штаты получают право самостоятельно вырабатывать нормы, касающиеся данной сферы. В частности, после решения Верховного суда в шести штатах США вступил в силу запрет на аборты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста в Вашингтоне перед зданием Верховного суда против отмены федеральных гарантий на аборты.

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