Нью-Йорк, США, 25 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 июня — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 823,32 пункта (2,68%), до уровня 31 500,68 пункта. S& P 500 подорожал на 116,01 пункта (3,06%), до уровня 3911,74 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 375,43 пункта (3,34%), до уровня 11 607,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,79 (2,68%), до уровня $107,06 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 июня ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американским Сенатом.

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