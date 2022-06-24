Москва, , 13:16 — REGNUM После символического снижения на торгах 23 июня, рубль снова дорожает перед завершением торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар. Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Котировки отчаянно пытаются удержаться над уровнем 53 руб., теряя сегодня, 24 июня, 0,65%. С начала недели пара подешевела почти на 6%.

Общая тенденция укрепления российской валюты сохраняется, равно как и все располагающие к этому условия, от паузы в бюджетном правиле до слабых показателей импорта.

При этом нельзя не отметить, что волатильность курса несколько снизилась, и порывы рубля стали выглядеть не так агрессивно, как раньше. Иными словами, по мере приближения к отметке 50 руб. появились признаки стабилизации, которые спустя какое-то время могут смениться восстановлением доллара.

Однако о достижении дна говорить пока рано — у рубля еще остались силы для борьбы. Вопрос лишь в том, смогут ли власти предпринять меры, которые остановят укрепление национальной валюты.

Отчасти замедление темпов подъема курса обусловлено осознанием того, что недавнее падение USD к новым многолетним минимумам подтолкнуло правительство к обсуждению сдерживающих мер, тогда как вербальные интервенции чиновников не оказали никакого влияния на поведение рубля.

До конца сегодняшней сессии пара доллар/рубль может так и остаться в минусе, но все же попытается отстоять отметку 53 руб. Ближайшей целью на случай восстановления является зона 53,80 руб., выше которой цены не поднимались с 21 июня», — пояснил эксперт.

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