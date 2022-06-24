Москва, 24 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Действия США по введению пошлин на азотные удобрения из России не имеют отношения к экономическим санкциям против РФ, это немного другая история, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Gncr.com Азотные удобрения

«Как известно, удобрения в США внесены в список жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов, и поэтому на их поставки не могут вводиться никакие санкции.

В основе решения о пошлинах лежит рост цен природный газ, который является основным сырьем для производства азотных удобрений. За последние годы цены на газ в США, как и в Европе, выросли в разы.

Сейчас они примерно в 1,5 раза выше, чем в начале года. Из-за роста цен на газ и электроэнергию зарубежные производители азотных удобрений теряют рентабельность и порой даже вынуждены останавливать производство, несмотря на то, что сами удобрения также рекордно подорожали.

Российские производители в этой ситуации оказываются в исключительно выгодной позиции, поскольку обеспечены газом и электроэнергией по регулируемым внутренним ценам, не привязанным к мировым котировкам. На фоне роста цен на удобрения, они могут предлагать на внешних рынках более выгодные цены, при этом не теряя прибыльности.

Естественно, что, проигрывая в ценовой конкуренции, на собственном рынке местные производители обращаются к властям за защитой. И, как правило, получают ее в виде антидемпинговых импортных пошлин.

При этом, вводимые пошлины не являются запретительными и не имеют целью сократить поставки КАС из России. Таким образом, власти США пытаются выровнять ценовые условия на своем рынке для импорта из разных стран и собственных производителей.

Это довольно распространенная практика. Например, для металлопродукции практически все время существуют какие-то пошлины.

Прибыльность экспорта в США азотных удобрений из России после введения пошлин снизится. Теперь производителям предстоит оценить, насколько этот рынок сохранит привлекательность и, возможно, перераспределить свои экспортные поставки между другими рынками.

Тем не менее полагаю, что, несмотря на пошлины, этот рынок все еще останется достаточно выгодным для российских производителей.

В последние годы они много инвестировали в расширение производственных мощностей по выпуску аммиака и карбамида. В том числе в расчете на увеличение экспорта, поскольку спрос на удобрения, хотя и растет, но не еще не покрывает производство.

Пошлины в отношении продукции «Акрона» (около 8%) выглядят достаточно щадящими. Акции «Акрона» спокойно реагируют на эту информацию и даже продолжают расти на Московской бирже, прибавляя около 1,3%. Пошлины в отношении поставок «КуйбышевАзота» (более 122%) выглядят как заградительные. Акции компании падают на 2% сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США решило ввести антидемпинговые пошлины в отношении азотных удобрений, поставляемых из России. Прежде всего, это касается карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

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