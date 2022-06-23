Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Пошлины накладывает американский минторг на азотные удобрения из России. Такая информация содержится в федеральном реестре США.

Азотные удобрения Gncr.com

Эти пошлины вводятся на том основании, что производители удобрений в России, а также экспортёры карбамидо-аммиачной смеси получают субсидии, «подпадающие под действие компенсационных мер» в США. В итоге удобрения якобы продаются по заниженной стоимости.

Упоминаются в этой связи российские производители «Акрон» и «Еврохим»: соответственно, пошлины будут введены в размере 9,66% и 6,27%, а для других производителей — 8,47%.

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