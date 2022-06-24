Берлин, 24 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Россия якобы «использует голод в качестве оружия», заявила 24 июня глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала она на брифинге в Берлине.

Бербок выразила солидарность людям на Украине и «глобальном Юге», которые страдают из-за «зерновой войны, развязанной Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис.

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