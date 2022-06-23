Москва, , 23:29 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис, заявил 23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

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Он указал на то, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, а потом решать проблему экспорта зерновых из России.

«Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское. Нас никто никуда не торопит», — сказал Лавров.

«Одновременно Гутерреш пытается решать вопросы вывоза зерна из украинских портов без учета ежедневно объявляемых нами коридоров», — пояснил глава МИД РФ.

«Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно», — отметил Сергей Лавров.

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