Москва, , 16:53 — REGNUM В ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 23 июня участники обсудили кластерное развитие месторождений твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне, что позволит создать крупнотоннажные участки недр с относительно невысокими содержаниями металлов в рудах, тем самым снизить затраты на освоение месторождений, а также повысить их эффективность.

Северный морской путь Karine Langlois

Как отмечалось, за 2021 год объем грузоперевозок по Северному морскому составил 34,9 млн тонн, что на 2 млн больше, чем в 2020-м. Из которых нефть — 7,9 млн тонн, СПГ и газовый конденсат — 20,6 млн тонн, уголь — 0,1 млн тонн, металлы — 0,9 млн тонн, транзит — 2 млн тонн и грузы обеспечения — 2,9 млн тонн. Стоимость грузов оценивается в 1,6 трлн рублей. Всё это указывает на превышение целевого показателя проекта «Развитие Северного морского пути», согласно которому объем грузоперевозок должен был достичь показателя в 32 млн тонн.

При этом положительная динамика сохраняется: по предварительным оценкам, объём грузопотока по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года может вырасти на 5−7% по отношению к первому полугодие 2021 года.

К 2024 году планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн тонн и повышения суммарной мощности портов на Северном морском пути — до 83 млн тонн в 2024 году.

«Запуск пилотного кластера в Якутии возле посёлка Усть-Куйга, включающий в себя Кючусское месторождение золота, Тирехтяхское месторождение олова и Депутатское месторождение олова, а также развитие перспективных кластеров в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, в Якутии и Чукотском автономном округе могут обеспечить дополнительно 10 млн тонн грузопотока и принести до 100 млрд рублей поступлений в бюджеты всех уровней», — сообщил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по развитию Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, планом развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) предусмотрено строительство 37 судов, включая 8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов, в том числе ледоколы проекта 22 220 и проекта «Лидер».

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