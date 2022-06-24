Москва, 24 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Планом развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) предусмотрено строительство 37 судов, включая 8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов, в том числе ледоколы проекта 22 220 и проекта «Лидер». Об этом на заседании государственной комиссии по вопросам Арктики 23 июня сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Hanko Ледокол Арктика

По словам Евтухова, два ледокола «Арктика» и «Сибирь» уже функционируют в Северном морском пути. В ноябре этого года запланирована сдача в работу универсального атомного ледокола «Урал».

По информации госкорпорации «Росатом», для обеспечения устойчивой эксплуатации Северного морского пути необходимо предусмотреть строительство дополнительно 6 ледоколов, а также 16 аварийно-спасательных судов и судна атомного технологического обслуживания. Кроме того, для реализации арктических инвестиционных проектов запланирована постройка ещё 32 транспортных судов ледового класса.

На заседании также обсуждалось строительство газовозов и танкеров-челноков, 15 из которых будут произведены на судоверфи «Звезда», находящееся в городе Большой Камень Приморского края. В планах — строительство дополнительных судов для транспортировки продукции инвесторов по Севморпути.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта арктической зоны России

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