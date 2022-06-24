Москва, 24 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Криптовалюта пока не спешит переходить в режим роста в отсутствии каких-либо позитивных изменений как связанных с цифровыми активами, так и глобальной экономикой в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Сейчас биткоин взял небольшую передышку и торгуются вблизи отметки в $20 тысяч. После нового витка падения цены майнеры были вынуждены увеличить объемы продаж, вследствие чего давление на биткоин усилилось. По мере дальнейшего снижения котировок оно будет лишь усиливаться.

В скором времени можно будет увидеть рост котировок до $22 тысяч. Ввременное отступление позволит заманить покупателей в ловушку, которая затем захлопнется и лишит их на какое-то время возможностей сдерживать цены от падения за счет своих покупок. В обозримой перспективе биткоин может подешеветь до $15 тысяч.

На фоне падения капитализации рынка многие инвесторы начинают испытывать финансовые проблемы, так как маржинальные позиции являются привычным делом для спекуляций.

Очередным претендентом на крах является один из крупнейших фондов в индустрии — 3AC. Один из их кредиторов Voyager потребовал погашения всего займа в размере 15 250 BTC и 350 млн USDC (курс привязан к доллару) до 27 июня.

Текущее падение уже успело продемонстрировать насколько крупные игроки индустрии безалаберно относятся к риск-менеджменту, так что вероятность дальнейших банкротств крайне велика», — считает эксперт.

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