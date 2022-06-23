Москва, , 12:46 — REGNUM В минувшие выходные (18-19 июня) стоимость биткоина впервые с декабря 2020 года опустилась ниже $18 тысяч, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

Криптовалюта David McBee

«В качестве следующей цели текущего нисходящего тренда выступает отметка $15 тысяч за монету, но ее достижение может несколько затянуться во времени, так как продавцам предстоит сломить волю инвесторов, все еще готовых покупать криптовалюту после очередного сильного снижения котировок.

Участники рынка всегда ищут поводы для оптимизма. Если ранее говорилось о том, что крупные институциональные игроки готовы приобретать монеты после каждой просадки.

И уж точно не упустят шанса увеличить их объем у себя в портфелях вблизи $20 тысяч — уровня, который воспринимался в качестве невероятно сильной поддержки.

После того как ряд подобных концептов доказали свою несостоятельность, оптимизма на рынке заметно поубавилось, но для наступления этапа полнейшей безнадеги все же требуется дальнейшее падение цены.

Только после того, как наступил полная уверенность в «смерти» криптовалюты можно будет рассчитывать на начало восстановительных процессов. По крайней мере, именно в таком формате рынок криптовалюты переживал предыдущие масштабные коррекции.

Пессимизма добавляют и новости о том, что публичные майнеры (публикующие свою отчетность) — на них приходится порядка 20% всех вычислительных мощностей) увеличили объемы продаваемых монет.

Например, в мае было реализовано 100% добытых монет в месяце плюс некоторая доля из запасов.

Как и любому бизнесу, майнинг-фирмам требуется тратить деньги на осуществление своей деятельности и чем ниже стоит их продукция, тем больше ее приходится продавать, чтобы справляться с издержками», — пояснила эксперт.

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