Москва, 24 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Ряд крупных банков в России приостановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты телефонных звонков в call-центры кредитных организаций.

NVO Здание Центрального банка России

В частности, перестали открывать вклады в иностранных валютах такие российские банки, как Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и «Тинькофф».

Также ряд крупных российских банков начали массово вводить комиссию за хранение валюты на счете. А часть брокеров ввела ограничения на операции с валютой.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России изучит введение комиссий по валютным счетам или их увеличение условиям заключенных договоров.

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