Москва, , 11:29 — REGNUM Центральный банк России изучит введение комиссий по валютным счетам или их увеличение условиям заключенных договоров, сообщается 10 июня на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые российские банки заявили о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. ЦБ понимает озабоченность банков рисками работы с валютой. Но, тем не менее, считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов.

После изучения введения комиссий по обслуживанию валютных счетов и договоров в соответствии с требования, если были допущены нарушения закона, Центробанк примет надзорные меры, Банкам будут направлены соответствующие информационные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

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