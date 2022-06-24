Москва, , 10:32 — REGNUM США и странам Европы нужно разработать новый план, в рамках которого они по-прежнему смогли бы получать российскую нефть, но при этом не способствовали обогащению России, с таким мнение выступила 23 июня редакция The Washington Post.

Грабители Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

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По их словам, на саммите «Большой семерки», который пройдет 26 июня в Баварии, одной из приоритетных задач должно стать наращивание эффективности санкций против России.

«В частности, они должны признать, что усилия ЕС по блокированию импорта нефти из России в краткосрочной перспективе оказываются неэффективными и должны быть изменены», — отметил они.

Соединенные Штаты и Канада запретили и без того небольшой импорт российской нефти, что было относительно безболезненным шагом для этих двух богатых нефтью стран. Такой запрет гораздо труднее для 27 членов Европейского союза, которые получают 29% своего совокупного импорта сырой нефти из России; какой-то ЕС страны гораздо более зависимы, чем это. По данным Всемирного экономического форума, в 2021 году участники выплатили государственной нефтяной компании президента Владимира Путина в общей сложности $108 млрд. 3 июня ЕС ввел запрет на российскую нефть, но он не вступит в силу для морского импорта до 5 декабря, а для других нефтепродуктов — до 5 февраля 2023 года.

Как только это произойдет, Россия может столкнуться с постоянным сокращением спроса на ее нефть, что в сочетании с другими санкциями подорвет ее производственные мощности и доходы. Между тем, у ЕС нет легких альтернатив. Он должен импортировать российскую нефть, хотя и в меньших объемах. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, финской неправительственной организации, начала спецоперации России на Украине страны ЕС заплатили около $33 млрд за нефть из России. А Международное энергетическое агентство заявило в мае, что доходы России от нефти фактически выросли на 50% с 1 января — до $20 млрд в месяц. Россия отгружала нефть в Китай и Индию по сниженным ценам, но в больших объемах. Некоторые из них перерабатываются и реэкспортируются в Европу.

«Таким образом, на данный момент нефтяные деньги помогают российской экономике выдерживать санкции Запада — после начала спецоперации рубль фактически укрепился по отношению к доллару. Необходимо срочно остановить этот поток наличности», — призвала редакция The Washington Post.

Министр финансов Джанет Йеллен работает над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие сторонники Украины будут платить России за ее нефть не больше, чем стоимость добычи ее нефти. Принудить же к этому Москву США хотят с помощью западного контроля над страхованием и финансированием поставок.

«Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая мировой экономике, но Россия будет получать за это меньше денег», — добавила редакция.