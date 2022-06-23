Тверь, 24 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Поставщик услуг ЖКХ, в том числе тепла, — МУП Осташковского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство» обратилось с иском о собственном банкротстве. Арбитраж Тверской области начнёт рассмотрение заявления 3 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в суд 17 июня 2022 года, а 22 июня его приняла к производству судья Романова В качестве управляющего для МУП предлагается участник ассоциации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Предприятие базируется в городе Осташкове и работает в сфере передачи пара и горячей воды (тепловой энергии) с апреля 2018 года. Руководитель с 2021 года — Олег Шалаев, учредитель — администрация городского округа. В разные годы МУП было исполнителем более 40 госконтрактов, заказчиками в которых выступали в том числе и школы.