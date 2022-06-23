Москва, 23 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС, заявил 23 июня российский лидер Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по Объединению и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах», — сказал глава российского государства в ходе своего выступления на саммите БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что влияние БРИКС в мире растёт, и характер современных вызовов требуют активного участия объединения в решении международных вопросов.

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