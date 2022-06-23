Москва, , 15:25 — REGNUM Влияние БРИКС в мире растёт, и характер современных вызовов требуют активного участия объединения в решении международных вопросов. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас действительно имеются все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения», — заявил Путин.

«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требуют поиска коллективных ответов и активного участия нашего объединения», — указал он.