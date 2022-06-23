Сеул, , 13:04 — REGNUM Спецдокладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана посетит Сеул на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления ООН по правам человека в Сеуле.

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Данная поездка, вероятно, станет его последним визитом в Южную Корею в роли спецдокладчика. Напомним, что срок полномочий Кинтана истекает в июле текущего года.

Известно, что в ходе трехдневного визита Кинтана прочтет лекцию в Сеульском национальном университете и, как ожидается, встретится с представителями правительства Южной Кореи и общественных организаций по правам человека в КНДР.

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