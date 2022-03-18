Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека Томас Охеа Кинтана потребовал запретить принудительную репатриацию на родину северокорейских беженцев из Китая и России. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад, который будет представлен Комитету по правам человека ООН 21 марта.

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Спецдокладчик сообщил, что в Китае в качестве нелегальных мигрантов задержаны 1,5 тыс. граждан КНДР, которых могут отправить на родину после открытия границ. Он подчеркнул, что в случае репатриации северокорейские беженцы столкнутся с жёстким нарушением своих прав.

Кинтана также призвал международное сообщество направить в КНДР достаточное количество вакцин против COVID-19.