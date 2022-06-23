Прага, 23 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Власти Чехии ставят своими главными целями на ближайший период достижение энергетического суверенитета страны, заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Правительство республики ставит своей целью стабилизировать ситуацию, найти путь к энергетическому суверенитету, а также максимально помочь и семьям, и фирмам справиться с растущей дороговизной, прежде всего на источники тепла», — сказал он в обращении к народу.

По его словам, меры, которые направлены на снижение зависимости от газа и нефти из России, включают расширение мощностей трубопровода TAL, строительство польско-чешского газопровода, а также получение части мощностей морского СПГ-терминала в Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что власти Чехии готовы «сжечь всё», если поставки газа в страну прекратятся, а население окажется под угрозой остаться без тепла и электроэнергии.

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