В Чехии назвали энергетический суверенитет главной целью властей страны
Прага, 23 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Власти Чехии ставят своими главными целями на ближайший период достижение энергетического суверенитета страны, заявил премьер-министр республики Петр Фиала.
По его словам, меры, которые направлены на снижение зависимости от газа и нефти из России, включают расширение мощностей трубопровода TAL, строительство польско-чешского газопровода, а также получение части мощностей морского СПГ-терминала в Нидерландах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что власти Чехии готовы «сжечь всё», если поставки газа в страну прекратятся, а население окажется под угрозой остаться без тепла и электроэнергии.
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