Прага, , 07:44 — REGNUM Власти Чехии готовы «сжечь всё», если поставки газа в страну прекратятся, а население окажется под угрозой остаться без тепла и электроэнергии. Об этом заявил уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка 21 июня на пресс-конференции.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Чиновник призвал ЕС поскорее переходить на альтернативные источники энергии, однако отметил, что этот процесс будет непростым и небыстрым. Бартушка также добавил, что диверсификацию газовых поставок, к которой стремятся в Евросоюзе, можно провести, если европейские импортеры подпишут долгосрочные контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня российский публицист, германист Тимофей Борисов заявил, что Чехии угрожает печальное будущее в случае одномоментного отказа от российских энергоносителей, и Берлин не спасет Прагу.

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