Москва, 23 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Ответная блокада со стороны России и Белоруссии может угрожать Литве для восстановления транзита ряда товаров в Калининградскую область. Такое мнение 23 июня высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — заявил он в беседе с порталом «Украина. ру».

При этом Кнутов добавил, что литовские власти, по его мнению, пошли на такой шаг под давлением США и НАТО и отметил, что ответные шаги со стороны Москвы и Минска могли бы подтолкнуть Вильнюс к прямому обращению к своим союзникам, «чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист новостного китайского портала «Гуаньча» Хоуша Юэгуан заявил, что территориальные претензии на порт Клайпеды может предъявить Литве Россия после демарша Вильнюса в виде транспортной блокады Калининграда.