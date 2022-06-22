Москва, 22 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, по состоянию на 15:20 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,57% откатываясь до $109,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Баррель

«Инвесторы всё больше опасаются, что ужесточение политики ведущих мировых центробанков приведет к снижению мирового производства и спроса, это может сместить баланс на нефтяном рынке в сторону профицита.

Кроме того, нефтяные спекулянты и сами торгуют на заемные средства, а значит, повышение ставок снизит и их доходы от операций с нефтью.

При этом на фоне подорожавших углеводородов в Европе начинают расконсервацию угольных шахт и работающих на угле электростанций, что также может снизить спрос на нефть и газ.

Ближайшая поддержка по нефти находится в районе $105 за баррель, сопротивление — в районе $115», — полагает эксперт.

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