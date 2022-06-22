Москва, , 13:19 — REGNUM После символического подъема на торгах 21 июня, нефть оказалась под мощным давлением с самого начала сессии 22 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Баррель нефти olle svensson

«Цена на нефть марки Brent обвалилась более чем на 4%, утратив уровень $109 за баррель. В ходе недавних торгов фьючерсы немного сократили потери, но остаются уязвимыми, пытаясь ухватиться за уровень $110.

После временного затишья на рынке возобновились распродажи, которые сигнализируют о незавершенности недавней коррекции.

Изначально позиции Brent пошатнулись из-за резкого повышения ставки ФРС США, которое несет риски для экономики и, соответственно, для спроса на энергоносители.

Масла в огонь подлили свежие новости из США, где администрация Джо Байдена вознамерилась снизить цены на топливо внутри страны.

В этом контексте волнительным для нефтетрейдеров будет сегодняшнее выступление Байдена, который может внести предложение об отмене топливного налога для населения страны.

Так, в ближайшей перспективе не исключено сохранение давления на нефтяные цены и обновление месячных минимумов под отметкой $110.

Однако продажи не будут затяжными и с большой долей вероятности сменятся последующим отскоком, поскольку главным драйвером рынка остается страх дефицита предложения, который не даст ценам сильно и надолго упасть.

В случае восстановления от текущих уровней ближайшая цель ожидается в районе $113. Если же продажи возобновятся, уход ниже $109 расчистит путь к зоне $107,80. При этом психологической отметке $100 по-прежнему ничего не угрожает», — считает эксперт.

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