Москва, 22 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В МИД России рассматривают ноту Великобритании по поводу пленных британских наёмников в Донецкой Народной Республике, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и обязательно поделюсь впечатлениями», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к России по вопросу британских наемников, приговоренных к смертной казни Верховным судом ДНР.

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