Москва, , 18:32 — REGNUM Лондон обратился к России по вопросу британских наемников, приговоренных к смертной казни Верховным судом ДНР, сообщил 21 июня российский посол в Британии Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

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Он уточнил, что британская сторона направила ноту, составленную в таком стиле, который не вызывает никакого желания сотрудничать.

«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», — сказал Андрей Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Госдепартамент США официально сообщил о смерти американского наёмника Стивена Забельски на территории Украины,

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