Москва, 22 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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Использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением, следует из документа.

Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Ранее Госдумой были приняты изменения, по которым правительство получило право формировать в 2022 году перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.