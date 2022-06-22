Москва, 22 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Совфеде на фоне седьмого пакета санкций ожидают запрета на воздух и на солнце, которое приходит в ЕС со стороны России.

Duma.gov.ru Андрей Климов

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

«Видимо глобального дефицита газа, нефти, продуктов питания им мало. Решили замахнуться на основу основ, главный символ богатства-злато! Даром что ли РФ в первой тройке золотодобывающих стран мира», — отметил сенатор Андрей Климов.

Это один из ключевых элементов таблицы Менделеева, без которого будет немало проблем для многих отраслей реального производства в той же Европе, указал парламентарий.

«Но в Брюсселе объём клинического идиотизма растёт на дрожжах русофобии быстрее, чем размножаются в питательном растворе какие-либо болезнетворные бациллы, добивая остатки «старой доброй Европы». Не удивлюсь, если в восьмом санкционном пакете эсэсовцы введут запрет на атмосферный воздух из России, а потом и на Солнце, которое приходит в Евросоюз со стороны нашего Отечества», — рассуждает Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ряда СМИ, седьмой пакет санкций в отношении России может коснуться золота.

Читайте также:Швейцария вновь начала ввозить золото из России