Магадан, , 05:23 — REGNUM Жители Магаданской области 22 июня присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания пройдет в 20:15 (12:15 мск) в Сквере Победы после акции «Свеча памяти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Минута молчания Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На одну минуту по всей стране замрёт жизнь — люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века. Остановится транспорт, перестанут работать кассы в супермаркетах, прервется вещание на телеканалах и радио, остановится производство на предприятиях. Это станет напоминанием всем, что 81 год назад прозвучало обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.

Также в этом году к акции присоединятся различные предприятия, коммерческий сектор, бюджетные учреждения.

21 июня на площади в Магадане состоялась Всероссийская акция «Огненные картины» — активисты из свечей в память о вкладе Колымы выложили силуэт геолога с киркой и золотым слитком.

Всего в Магаданской области пройдёт более 60 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня.