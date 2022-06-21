Москва, , 15:22 — REGNUM Российский президент Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Караул у Могилы Неизвестного Солдата Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День памяти и скорби пройдут две акции: «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Свою программу для этого дня подготовил музей Победы на Поклонной горе, посетить его можно будет бесплатно.

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