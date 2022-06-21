Москва, , 17:56 — REGNUM Новая стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года демонстрирует принципиально новый подход к комплексному развитию территорий, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Разворотневой, синхронизация планов по жилищному строительству и строительству промышленных объектов, строительству коммунальной и дорожной инфраструктуры позволят достичь большего эффекта при меньших затратах.

«Есть надежда, что наконец удастся выстроить «жизненный цикл» жизни многоквартирного дома: управление — капремонт — расселение аварийного жилья. Есть надежда, что это позволит замедлить старение домов. Важно, что в стратегии есть задачи, связанные с расширением фонда жилья для социального найма», — отметила она в своем телеграм-канале.

Немаловажно, считает Разворотнева, что создаются условия для привлечения в отрасль частных инвестиций. Это стало возможным потому, что в модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья вкладываются весьма существенные бюджетные средства, отметила парламентарий.

«В общем, новая стратегия способна обеспечить колоссальные сдвиги в сфере жизнеобеспечения. И, зная энергию и настойчивость нынешнего состава правительства, совершенно убеждена: хватит воли реализовать на практике все намеченные цели», — добавила депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, на котором заявил, что реальных изменений в сфере ЖКХ достичь нельзя без масштабного обновления инфраструктуры.