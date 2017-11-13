21 Июня
 
15:44

"1 трлн  рублей  инфраструктурных кредитов позволяет создать 500 000 рабочих мест", - Марат Хуснуллин.

15:39

За время пандемии строительные компании России построив более 92 млн кв. м жилья, в новое жилье въехали более 4 млн семей.

15:38

«Мы надеемся, что Центральный банк с банками найдет возможности обеспечить стабильное долгосрочное финансирование строительства», — заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

15:35

«Система единого стратегического планирования очень громоздка… необходимо системно упрощать систему стратегического планирования на всех уровнях», заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

15:33

«Чтобы решить проблему жилья в России, нужны миллиарды квадратных метров», Владимир Путин.

15:32

Владимир Путин предложил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года.