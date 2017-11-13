"1 трлн рублей инфраструктурных кредитов позволяет создать 500 000 рабочих мест", - Марат Хуснуллин.
За время пандемии строительные компании России построив более 92 млн кв. м жилья, в новое жилье въехали более 4 млн семей.
«Мы надеемся, что Центральный банк с банками найдет возможности обеспечить стабильное долгосрочное финансирование строительства», — заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Система единого стратегического планирования очень громоздка… необходимо системно упрощать систему стратегического планирования на всех уровнях», — заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«Чтобы решить проблему жилья в России, нужны миллиарды квадратных метров», — Владимир Путин.
Владимир Путин предложил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года.