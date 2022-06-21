Москва,
21 июня 2022, 15:57 — REGNUM Сегодня, 21 июня, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже падает на 1,99%, до 54,52 рубля. Евро теряет 2,67%, откатываясь до 57,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.
«Российские валютные торги продолжают изображать машину времени, возвращая участников во все более отдаленное прошлое. Уровень сопротивления в районе 55,50 рубля за доллар был пробит с ходу и с большим запасом.
Поддержку курсу национальной валюты оказывает возобновившийся рост цен на нефть, а также приближение очередного налогового периода, вынуждающего экспортеров продавать валюту для расчетов с бюджетом.
Дополнительно ободрила спекулянтов, играющих на укрепление рубля, разрешение отрицательных ставок по валютным счетам для юрлиц и отказ Центробанка таргетировать курс рубля, как того добиваются представители экономического блока правительства.
На таком фоне рубль может продолжить движение к рубежу 50 рублей за доллар», — считает эксперт.
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