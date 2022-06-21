Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 21 июня, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже падает на 1,99%, до 54,52 рубля. Евро теряет 2,67%, откатываясь до 57,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубли sm-ekb2005

«Российские валютные торги продолжают изображать машину времени, возвращая участников во все более отдаленное прошлое. Уровень сопротивления в районе 55,50 рубля за доллар был пробит с ходу и с большим запасом.

Поддержку курсу национальной валюты оказывает возобновившийся рост цен на нефть, а также приближение очередного налогового периода, вынуждающего экспортеров продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Дополнительно ободрила спекулянтов, играющих на укрепление рубля, разрешение отрицательных ставок по валютным счетам для юрлиц и отказ Центробанка таргетировать курс рубля, как того добиваются представители экономического блока правительства.

На таком фоне рубль может продолжить движение к рубежу 50 рублей за доллар», — считает эксперт.

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