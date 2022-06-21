Москва, , 13:13 — REGNUM Рубль ускорил рост в начале новой торговой недели, отправив доллар к отметке 55 руб. на закрытии сессии 20 июня. Но на этом российская валюта не остановилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня, 21 июня, в ходе торгов пара доллар/рубль обновила минимумы 2015 года под отметкой 52 руб., после чего отскочила выше 54 руб.

Вербальные интервенции, прозвучавшие в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге, не возымели должного эффекта — рубль проигнорировал заявления о переукреплении, продолжая уверенное шествие на север и обновляя максимумы семилетней давности.

Отчасти такая непоколебимость объясняется пониманием того, что у Минфина связаны руки, поскольку ведомство не может реализовать фактическую интервенцию со скупкой валюты из-за западных санкций.

Еще более значимым фактором в пользу роста нашей валюты (помимо отмены бюджетного правила) остается резкое сокращение импорта, опять же, по причине введенных ограничений.

Как минимум до конца месяца сомнений в сохранении крепких позиций рубля нет. Более того, на горизонте появляются новые долгосрочные максимумы в преддверии грядущего пика налоговых выплат.

Так, не исключено, что доллар дойдет до 50 руб. и даже испытает этот уровень на прочность. В среднесрочной же перспективе по мере восстановления импорта позиции рубля начнут ослабевать, и уже к концу лета-началу осени курс, вероятно, будет выше 70 рублей», — считает эксперт.

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